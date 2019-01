Maarten van Rossem werd in 2002 aan de kant gezet als columnist van de Volkskrant en hoewel dat inmiddels bijna twintig jaar geleden is, vindt hij de toenmalige hoofdredacteur Pieter Broertjes nog steeds een "lul".

"Maar hij is nu burgemeester van Hilversum, erger kun je niet gestraft worden, zou ik zeggen", aldus Van Rossem in gesprek met de VARAgids.

Van Rossem werd een jaar daarvoor gevraagd commentaar te leveren op de aanslagen op de Twin Towers in New York, waarna hij van de NOS te horen kreeg dat er veel klachten over hem waren binnen gekomen en van de Volkskrant dat hij te relativerend was geweest.

"Ik zei: laten we nou een beetje nuchter blijven. Ik werd vervolgens toegeschreeuwd op de radio: 'Van Rossem, we zijn godverdomme in oorlog! Je moet je bek houden!' Het was echt buiten alle proporties. Het was heel dramatisch om die torens te zien instorten, maar om te denken dat de Derde Wereldoorlog was begonnen en de islam louter bestond uit moordlustige satanisten, daar ging ik niet in mee."

Ook over de huidige Amerikaanse politiek is Van Rossem relativerend. "Over Trump denk ik: zolang als hij geen oorlog veroorzaakt, is hij minder erg dan Bush junior. Je moet oppassen dat je hem niet opblaast tot een bedreiging voor de ganse planeet, want dat is hij niet."