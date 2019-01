Yolanda Hadid (55) is helemaal klaar met de Botox, extensions en borstimplantaten die ze nodig dacht te hebben om als een sexy vrouw te worden gezien.

De "giftigheid" van cosmetische chirurgie heeft haar bijna "gedood", schrijft de moeder van Gigi en Bella Hadid op Instagram. Ze deelde daarbij een foto van zichzelf in lingerie.

Het kostte haar naar eigen zeggen "vele jaren" om haar "innerlijke schoonheid" te vinden en haar uiterlijk te accepteren, los van de standaarden in de samenleving.

Ze adviseert haar volgers weloverwogen beslissingen te nemen voordat ze iets "vreemds in hun lichaam stoppen". "Je gezondheid is jouw rijkdom. Schoonheid heeft geen betekenis zonder gezondheid."

Voortaan gaat Hadid met een natuurlijke look door het leven, laat ze weten. "We moeten leren accepteren dat we uniek zijn."

Yolanda Hadid is oud-model. Ze was eerder te zien in Real Housewives of Beverly Hills. In 2016 kwam er na vier jaar een einde aan haar deelname aan het programma.