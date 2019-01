Famke Louise ziet het moment dat ze overstapte van het maken van vlogs naar het maken van muziek, als het moment dat ze een voorbeeldfunctie kon gaan vervullen.

"Ik wil dat andere meiden die zoiets meemaken weten dat er een uitweg is", vertelt de zangeres in gesprek met Trouw over haar nummer Zonder Jou. In het lied zingt ze over haar ex-vriend met wie ze een moeilijke relatie had.

De twintigjarige zangeres, die eigenlijk Famke Louise Meijer heet, zegt goed op te letten met wat ze laat zien aan haar fans. "Op mijn Instagram sta ik niet in de club met flessen alcohol. Je ziet geen lachgas. Ik kleed mij soms uitdagend, maar dat doe ik omdat ik dat wil, omdat ik blij ben met mijn lichaam", stelt Meijer.

"Ik scheer mijn benen, omdat ik al dat haar niet lekker vind zitten. Zou ik er gelukkig van worden, dan kweekte ik meteen een oerwoud. Ik doe die dingen niet voor een man. Ja, in die zin zou je mij een feminist kunnen noemen."

'Natuurlijk weet ik wat culturele toe-eigening is'

Meijer weet met haar clips en nummers miljoenen mensen te bereiken. Hoewel ze het meestal ontkent om niet arrogant over te komen, weet ze precies waar dat aan ligt. Naar eigen zeggen wist ze dat Op me monnie "zou ontploffen".

"Natuurlijk. Het is een gewaagd nummer. Allereerst ben ik een Nederlands meisje dat straattaal gebruikt. De clip is opgenomen in een toko. Ik gooi flessen Fernandes leeg, ik drink Parbo Bier, ik draag cornrows. Dat zijn allemaal dingen waar mensen over praten."

Onder haar video's, zoals de videoclip Op Me Monnie, staan niet alleen maar lofuitingen, maar ook veel kritische reacties. De zangeres krijgt zelfs doodsbedreigingen.

"Natuurlijk weet ik wat culturele toe-eigening is. Ik vind die vlechten gewoon mooi en dit leek me een cool concept. Het is nooit de bedoeling geweest om iemand te kwetsen of andere culturen te misbruiken. Van donkere vrienden heb ik alleen maar positieve reacties gehad."