Kim Kardashian heeft bevestigd dat zij en haar echtgenoot Kanye 'Ye' West via een draagmoeder een vierde kind krijgen. De realityster zegt dat het een jongetje wordt.

"Ik was dronken op ons kerstfeestje en heb het aan iemand verteld. Ik weet niet meer aan wie, want ik word verder nooit dronken", aldus Kardashian in gesprek met Andy Cohen in Watch What Happens Live.

Geruchten dat het koppel een vierde kind zou krijgen via een surrogaatmoeder, gaan al langer. De realityster (38) bevestigde het nieuws echter niet eerder.

Kardashian en West kregen eerder dochter Chicago (11 maanden) via een draagmoeder. De realityster heeft verschillende complicaties gehad toen ze zwanger was van dochter North (5) en zoon Saint (3). Daarna kreeg ze van het dokter het advies om niet meer zelf zwanger te worden.