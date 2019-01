Drie maanden nadat Selena Gomez had aangekondigd even niks te plaatsen op sociale media, is ze weer actief op Instagram. De zangeres plaatste maandag drie foto's van zichzelf en wenste haar 144 miljoen volgers een gelukkig 2019.

Ook gaf Gomez een update over haar mentale toestand, waar ze in het najaar van 2018 aan werkte in een kliniek. "Het afgelopen jaar was er een vol reflectie, uitdagingen en groei. Het zijn altijd de uitdagingen die je laten zien wie je bent en waartoe je in staat bent", aldus de zangeres.

Ze zou psychische problemen hebben vanwege de auto-immuunziekte lupus waar ze aan lijdt. In 2017 moest ze als gevolg van de aandoening een niertransplantatie ondergaan.

Gomez was positief in haar bericht. "Geloof me, het is niet makkelijk, maar ik ben trots op de persoon die ik word en ik kijk uit naar het jaar dat eraan komt. Ik hou van jullie allemaal."

In september 2018 liet de 26-jarige zangeres weten even te stoppen met sociale media, vanwege de vele hatelijke reacties. "Hoe dankbaar ik ook ben voor de stem die sociale media ons allemaal geven, ben ik net zo dankbaar dat ik even een stapje terug kan doen. Voorlopig even alleen vriendelijkheid en aanmoediging. Onthou dit: negatieve reacties kunnen iedereen kwetsen."