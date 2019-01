De eerste baby van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle wordt naar verluidt in april verwacht.

Dat meldt Chris Ship, royaltyjournalist van ITV News, op de Facebook-pagina van zijn werkgever.

Volgens Ship sprak de 37-jarige Markle tijdens een werkbezoek met een inwoner van de Britse plaats Birkenhead over haar zwangerschap. Ze zou daarbij hebben gezegd dat ze zes maanden zwanger is. Vervolgens sprak ze met een andere vrouw, aan wie ze vertelde dat de baby in april wordt verwacht.

Markle trouwde vorig jaar in mei met prins Harry. Halverwege oktober werd bekend dat het stel hun eerste kind verwacht, maar Kensington Palace heeft nooit iets gezegd over de uitgerekende datum. De twee zouden ook niet weten of ze een dochter of zoon krijgen.