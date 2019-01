Tom Hardy is weer vader geworden. Zijn vrouw Charlotte Riley is recent bevallen van een kleintje, melden verschillende Britse en Amerikaanse media. Of het om een jongen of meisje gaat, is niet bekend.

Het acteurskoppel heeft samen nu twee kinderen. In oktober 2015 kwam hun eerste ter wereld. Uit een eerdere relatie heeft Hardy al een inmiddels tienjarige zoon, Louis.

Hardy en Riley leerden elkaar kennen op de set van de televisieserie Wuthering Heights. In 2010 volgde een verloving en in 2014 gaven de twee elkaar het jawoord.