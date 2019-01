Bobbi Eden had haar eerste afspraakje met Mark Laurenz, met wie ze inmiddels acht jaar getrouwd is, in de sauna. "Ik wilde dat hij me als mezelf zag, zonder make-up en tierelantijnen."

De twee leerden elkaar kennen via het inmiddels opgeheven internetplatform Hyves, waar Laurenz haar een vriendschapsverzoek stuurde.

"Ik vond dat hij mooie ogen had, dus begon ik een gesprek. Hij dacht eerst dat ik een fake profiel had. We hebben echt wekenlang met elkaar gepraat via Messenger."

Het online contact mondde uit in een eerste date. Die plande de voormalig pornoactrice in de sauna, zodat hij Eden kon zien "zoals zij is".

"Het voelde meteen goed. Hij had ook geen problemen met mijn verleden. Als muzikant heeft hij zelf de nodige wilde nachten meegemaakt."

Eden wil zoon over pornoverleden vertellen 'als tijd rijp is'

Het stel kreeg twee jaar geleden zoon Brandon. Eden maakt zich nog geen zorgen over het moment dat ze hem gaat vertellen over haar verleden als pornoster.

"Ik denk dat ik me drukker moet maken over hoe ik hem kan uitleggen wat voor ellende er allemaal in de wereld is, dan dat ik me druk moet maken over wat mama en papa hebben gedaan toen ze jonger waren", vertelt Eden, die onlangs een haakboek heeft uitgebracht en ook een seksspeeltjeslijn.

Eden (39) en Laurenz (48) willen het hun zoon vertellen "als de tijd rijp is". "Daar moet je niet heel moeilijk over doen. Mijn nichtjes en neefjes hebben het ook altijd geweten en dat is nooit een issue geweest."