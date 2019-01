Volgens Winston Gerschtanowitz is zijn relatie met zijn vrouw Renate de laatste jaren beter geworden. Desondanks is het bij hen "niet 365 dagen van het jaar spannend".

"Het was al goed, maar met het verstrijken van de jaren wordt het alleen maar rustiger, leuker, fijner", vertelt de 42-jarige SBS-presentator in gesprek met De Telegraaf. "Geaarder, zeg maar."

Dat hun relatie gedurende het jaar geen minder enerverende momenten zou kennen, vindt Gerschtanowitz "niet realistisch". Het stel probeert wel bewust veel leuke dingen te doen.

"Zo zijn we laatst op een doordeweekse dag naar de film geweest. Dan kun je zeggen: 'Wat is daar nou bijzonder aan?', maar het is wel gewoon even gezellig."

Een trip naar het buitenland is volgens de presentator niet per se nodig om samen een leuke tijd te hebben. "Het kan 'm ook zitten in samen de hond uitlaten om op die manier bij te kletsen."

De twee trouwden in 2011 en hebben twee zonen, Julian en Benjamin.