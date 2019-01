Jörgen Raymann voelde zich naar eigen zeggen altijd geroepen om zich te roeren wanneer er een discussie werd gevoerd over diversiteit, maar de komiek wil deze gesprekken niet meer in de media voeren.

"Ik werd ook voor elk programma gevraagd als er iets met Suriname aan de hand was, want ik was op veel redacties de eerste zwarte in de kaartenbak", vertelt de 52-jarige Raymann in gesprek met het AD.

"Plaatje-kleurtje-praatje, zo denken Nederlandse media heel vaak. Maar ik doe het niet meer, niet meer in de traditionele media, niet meer op sociale media."

De cabaretier vindt dat dit "geen discussies meer zijn". "Het is vuilspuiterij van twee extremen en daar zit je als weldenkend mens tussenin. Ik zeg nu: wil je met me in discussie, kom naar mijn theatershow en dan praten we naderhand."

Raymann vertelt dat hij, door wat hij de laatste jaren heeft meegemaakt, nederiger is geworden. "Vroeger was ik al pissig als ik in de zaal kwam en twee lege stoelen zag. Nu is die half gevuld en geniet ik er veel meer van."

In 2017 liet hij weten een schuld van ongeveer 600.000 euro te hebben, veroorzaakt door "foute beslissingen".