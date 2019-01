Het presenteren van het programma Willem Wever heeft Jochem van Gelder van diverse angsten afgeholpen. Dat vertelde hij vrijdagavond op NPO Radio 5, waarin werd teruggeblikt op 25 jaar Willem Wever.

Het jubileumseizoen van het programma waarin vragen van kinderen worden beantwoord, gaat zondag van start.

Voor het vinden van de antwoorden gaan de presentatoren vaak met de vragensteller op reis. "We zijn in de zeven jaar dat ik het programma mocht doen echt overal geweest", vertelt Van Gelder.

"Van Lapland tot Congo: zeker in de jaren negentig was alles nog mogelijk. Dat viel mij soms best zwaar, want ik heb best reisangst. Na drie dagen verlang ik weer naar huis. Maar ik heb mij daar voor het programma echt overheen moeten zetten."

Presentator wordt nog steeds aangesproken op Willem Wever

Een van de indrukwekkendste items die hij maakte, werd gedraaid bij de Twin Towers in New York.

"Job-Jan had de vraag gesteld hoe ramen van wolkenkrabbers worden schoongemaakt", herinnert Van Gelder zich. "Wij zetten hoog in: we gingen dus niet kijken bij een hoog gebouw in Rotterdam, maar bij de Twin Towers in New York. We mochten samen met de officiële glazenwasser mee in zijn machine die hij voor dat werk gebruikt."

Maar Van Gelder had óók hoogtevrees. "Ik kan mij van dat gesprek weinig meer herinneren", bekent de presentator. "Ik wilde vooral snel klaar zijn met het item en weg uit dat bakje."

De KRO-NCRV wordt twintig jaar later nog steeds op Willem Wever aangesproken. "Mensen van in de dertig die mij opeens vragen: 'Ik had ooit een vraag ingestuurd, waarom heb ik daar nooit meer iets van gehoord?' Ik ben heel trots dat ik mijn steentje aan het programma heb mogen bijdragen."