Wendy van Dijk en Erland Galjaard hebben relatieproblemen, Albert Verlinde koopt toch weer een huis met Onno Hoes en het loopt wederom niet lekker tussen André Hazes en Monique. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Als bekende mensen een einde maken aan hun relatie, duurt het meestal maanden voor het een keer echt wordt uitgesproken. Eerst komen er wat verhalen, geruchten en roddels over problemen, maar het stel blijft vasthouden dat alles koek en ei is.

Dan volgen foto's van ruzies op straat, van affaires en ontevreden gezichten en besluit het stel geen commentaar te willen geven. En later, als de scheiding al bijna is ondertekend, komt er eindelijk een bericht: 'We hebben besloten als goede vrienden uit elkaar te gaan.' Waarna uiteraard ook weer allerlei ruzies ontstaan.

Dit traject hebben we al bij zo veel bekende mensen voorbij zien komen, dat het voor verbazing zorgt wanneer het een keer anders verloopt. Dat Erland Galjaard en Wendy van Dijk er deze week voor kozen al meteen eerlijk te zeggen dat er problemen zijn in hun huwelijk, verraste dan ook iedereen.

Privé had wat roddels gehoord en besloot het eens na te vragen bij Erland. En wat bleek? Het gaat inderdaad niet goed tussen hem en de presentatrice. Het stel is in therapie en probeert er met professionele hulp toch nog wat van te maken.

"We proberen de komende periode met elkaar tot een oplossing te komen en hopen dat iedereen ons, maar vooral onze kinderen, in de gelegenheid stelt dit in alle rust en privacy te doen", aldus het in 2014 getrouwde koppel in een gezamenlijke verklaring.

Uiteraard is er geen sprake van rust en privacy in entertainmentland en dus verschenen al snel geruchten dat Wendy door de problemen haar oog op een ander had laten vallen. Er was niets gebeurd met haar Disq-collega Rob Boekema, maar de suggestie was volgens Albert Verlinde al voldoende.

Onzin, zei Wendy's broer Mike, die haar management doet. Of we nu alsjeblieft wilden ophouden met speculeren en Wendy en Erland de ruimte konden bieden. Ja natuurlijk. Of nee, toch niet. Want Erland die een foto plaatste van zijn wandeling door Nigtevecht, dat moest toch wel een aanwijzing zijn dat hij en Wendy weer samenwonen en Erland zijn studio in Amsterdam heeft verlaten? Nee, nee: Erland was gewoon op bezoek.

Hoe het eindigt, is de vraag, maar één ding is zeker: de entertainmentkenners gunnen het Erland en Wendy dat ze hun huwelijkscrisis overleven.

Wel uitdelen, niet incasseren

Albert Verlinde beloofde ons hete scoops, de laatste roddels en dingen die we nog nooit eerder hadden gehoord. Vol spanning zaten 378.000 mensen voor de televisie te wachten op de allerspannendste verhalen in 6 Inside. En ja, die kwamen wel een beetje. Albert wist ons te vertellen dat het huwelijk van Romy Monteiro van de baan is en Jan Versteegh vertelde dat hij weer vader wordt.

Hartstikke leuk, maar de echte scoop had De Telegraaf de volgende dag toen zij met het verhaal over Wendy en Erland kwamen. Recensenten zijn nog niet overtuigd van het nieuwe entertainmentprogramma van SBS en ook de kijkers lijken nog niet helemaal tevreden: de kijkcijfers zijn sinds maandag alleen nog maar gezakt.

Dat Albert tussendoor steeds grapjes maakt die wijzen op die keer dat zijn echtgenoot Onno Hoes werd betrapt met een andere man in de lobby van een hotel in Maastricht, laten het lijken alsof hij altijd open kaart speelt. Maar een nieuw verhaal over Albert en zijn Onno laat hij compleet links liggen.

Story schrijft deze week dat Albert met zijn ex, van wie hij nooit gescheiden is, een duur pand in Amsterdam heeft gekocht. Voor ruim 2 miljoen euro heeft het voormalig stel, dat volgens bronnen van het blad helemaal niet zo voormalig is, een luxeappartement gekocht op de vierde etage van een nieuwbouwcomplex.

Wat precies het doel is van die woning, is niet helemaal duidelijk. Wil Albert hier gaan wonen? Willen ze hier samen gaan wonen? Volgens die eerder genoemde bronnen zouden de twee alweer een hele tijd samen optrekken en ook samen op vakantie gaan.

Toch zou het ook een minder romantisch doel kunnen hebben. Misschien is het huis gewoon een investering. Het stel heeft gezamenlijk in ieder geval twee andere panden en Albert bezit nog een woning in zijn eentje, om de hoek bij Connie Witteman.

Een verhuizing naar het nieuwe pand zou niet heel vreemd zijn: bij Connie werd vorig jaar nog ingebroken en zij waarschuwde haar buren uitvoerig voor de risico's.

Ook al problemen

Als we bronnen van Weekend mogen geloven gaat het ook bij André Hazes thuis niet goed.

Het blad zet op de voorpagina dat er "opnieuw" spanningen zijn tussen André en zijn Monique. Het stel ging natuurlijk in 2018 ook al even uit elkaar, omdat André het te druk had met zijn werk en te weinig tijd nam voor zijn gezin. Na een vakantie naar Mexico was alles echter weer helemaal goed en bleef André maar roepen dat hij niets liever wil dan trouwen met Monique.

"Een vriendin van het stel" vertelt aan Weekend dat André echter allang weer vervallen is in oude gewoontes. "Ik denk dat Monique eerder bij haar vriendinnen en familieleden aanklopt met haar problemen dan bij André. Die is namelijk vooral met zichzelf bezig en dat is natuurlijk best lastig als je een gelijkwaardige relatie wil."

André kan volgens de vriendin slecht tegen rust. "Ik denk dat hij van rust heel erg onrustig wordt. Hij is voorlopig nog niet uitgeraasd." Wat volgens het blad nog eens extra benadrukt werd toen Monique de vader van haar kind vroeg toch ook mee te doen met een maand geen alcohol drinken op Instagram. "Kun je rekenen? Reken daar maar niet op", aldus André in een reactie.

Fans schrijven op Instagram dat de zanger alleen nog maar foto's van zichzelf plaatst en Monique steeds ontbreekt. Ook dat viel Weekend op. Een berichtje waarin hij zijn vriendin feliciteerde, werd zonder pardon dezelfde dag nog van sociale media gehaald.

André heeft zelf nog niet gereageerd op de verhalen, maar Monique plaatst vrolijke vakantiefoto's waar André gewoon bij is. Zit die 'vriendin' er dan toch naast?