Chris Martin is meegeweest op de huwelijksreis van zijn ex Gwyneth Paltrow en haar nieuwe man Brad Falchuk.

"Mijn man en zijn kinderen, mijn kinderen, mijn ex-man en onze beste vrienden gingen allemaal mee op reis", vertelde Paltrow, die eind september trouwde maar onlangs pas op huwelijksreis ging, in het televisieprogramma LIVE with Kelly and Ryan.

"Het was fantastisch, we hadden het heel leuk samen. We wilden het ook zo fijn mogelijk maken voor de kinderen, en die willen hun ouders uiteindelijk toch het liefst samen aan tafel zien."

De 46-jarige Paltrow en 41-jarige Martin trouwden in 2003 en maakten in 2014 bekend uit elkaar te gaan. Ze hebben samen twee kinderen: dochter Apple (14) en zoon Moses (12). Martin, de frontman van Coldplay, heeft inmiddels een relatie met actrice Dakota Johnson.