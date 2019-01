De politie heeft woensdagmiddag bij een inval in het huis van de ouders van turner Yuri van Gelder 2,4 kilo wiet in beslag genomen. Volgens een woordvoerder van de atleet is Van Gelder verrast door het nieuws.

De wiet lag in het huis te drogen op speciale rekken, maar er was geen sprake van een hennepkwekerij. Vooralsnog is er ook niemand aangehouden.

Volgens de politie beslist de officier van justitie later over een eventuele straf. De zaak kwam aan het licht door "afwijkend stroomverbruik in de straat".

Van Gelder woont niet meer op het adres. Wel heeft de wereldkampioen van 2005 nog een bedrijf, waarmee hij sportevenementen en sportdemonstraties organiseert, op het adres ingeschreven staan.

De 35-jarige Van Gelder, die in het verleden openhartig was over zijn cocaïneverslaving en daarvoor in 2009 geschorst werd, woont in Den Bosch.