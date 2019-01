Jeff Bezos, de oprichter van webwinkel Amazon, gaat scheiden van zijn vrouw MacKenzie. De twee waren 25 jaar met elkaar getrouwd.

"Na een lange periode van onderzoek en een tijdelijke proefscheiding hebben we besloten van elkaar te scheiden en de rest van ons leven te spenderen als vrienden", laat de Amerikaanse internetondernemer (54) via Twitter weten.

"We zijn ontzettend dankbaar voor elk jaar dat we met elkaar getrouwd waren. Als we hadden geweten dat we 25 jaar later van elkaar zouden scheiden, zouden we nog steeds alles overdoen", aldus Bezos.

De topman van Amazon is inmiddels de rijkste persoon ter wereld. Hij heeft een fortuin van 137,2 miljard dollar (119 miljard euro).

De twee ontmoetten elkaar toen ze samenwerkten voor hedgefonds D.E. Shaw. In 1994, een jaar na hun huwelijk, richtte Bezos Amazon op.

MacKenzie Bezos (48) is auteur. Van haar hand verschenen de romans The Testing of Luther Albright enTraps. Het paar heeft samen vier kinderen.