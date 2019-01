De wereld lag lange tijd aan z'n voeten, hoewel de eerste verhalen over seksueel misbruik door R. Kelly in de jaren negentig al opdoken. Jarenlang leek zijn carrière niet te lijden onder alle beschuldigingen, maar daar lijkt nu langzaam verandering in te komen. Wat heeft R. Kelly op z'n kerfstok?

R. Kelly, die werd geboren als Robert Sylvester Kelly, begon eind jaren tachtig met optreden. Begin jaren negentig maakte hij een album met r&b-groep Public Announcement (Born into the 90's) en in 1993 kwam hij met zijn eerste soloplaat: 12 Play. Muziek maken was niet zijn enige talent; een tijdje combineerde hij de muziek met een professionele carrière als basketballer.

In 2011 werd de zanger, die toen wereldhits als I Believe I Can Fly, If I Could Turn Back the Hands of Time en The World's Greatest op z'n naam had staan, door Billboard uitgeroepen tot succesvolste r&b-artiest van de voorgaande 25 jaar. Wereldwijd heeft hij meer dan 75 miljoen albums en singles verkocht en hij werkte samen met grootheden als Michael Jackson, Jay-Z, The Notorious B.I.G. en Aaliyah.

Met Aaliyah, die in 2001 overleed bij een vliegtuigongeluk, was de zanger zelfs korte tijd getrouwd. R. Kelly was destijds 27 en Aaliyah was pas vijftien. Het blad Vibe kwam er later achter dat de zangeres op de huwelijksakte had gelogen over haar leeftijd en in 1995, een jaar na het huwelijk, werd de verbintenis dan ook nietig verklaard. De twee hebben zelf altijd ontkend dat er meer was dan vriendschap.

Verhalen over seksuele relaties met minderjarigen

De Chicago Sun-Times schreef in 2000 dat R. Kelly zijn macht en roem had gebruikt om seksuele relaties aan te gaan met jonge meisjes, van wie sommigen pas vijftien waren. Hij werd aangeklaagd door zangeres Tiffany 'Tia' Hawkins, die zegt op haar vijftiende een drie jaar durende seksuele relatie met de zanger te zijn begonnen. Hawkins eiste 10 miljoen dollar, maar ging uiteindelijk akkoord met een schikking van 250.000 dollar.

De beschuldigingen volgden elkaar daarna op. In 2001 werd R. Kelly aangeklaagd door een voormalige stagiaire, die beweerde dat de zanger haar in een seksuele relatie lokte toen ze zeventien was. Een jaar later volgden meerdere zaken, waaronder een van een vrouw die beweerde dat ze zwanger was geraakt van R. Kelly en verplicht een abortus moest ondergaan. Al deze zaken eindigden in een schikking.

Ook was er in 2002 in zijn woonplaats Chicago een beschuldiging vanwege het maken van kinderporno, maar hierin ging de zanger zes jaar later uiteindelijk vrijuit omdat niet bewezen kon worden dat het meisje in de video minderjarig was.

R. Kelly praat over seksueel misbruik in jeugd

Daarna was het lange tijd redelijk rustig rond de zanger, hoewel hij in 2016 met GQ sprak over het feit dat hij als zevenjarige jongen werd misbruikt door een kennis. "Of dat fout was? Absoluut. Maar het is iemand om wie ik geef, dus ik ga deze persoon niet verklikken. Stel dat iemand als mijn moeder een moord zou hebben gepleegd, dan zou ik haar nog niet aangeven."

De zanger vertelde dat het misbruik hem veranderde en dat hij "eerder in aanraking met seksualiteit kwam dan normaal is".

Ook liet hij wat los over zijn relatie met Aaliyah. "Omdat ze is overleden, ga ik er uit respect voor haar moeder en overleden vader niet over praten. Maar ik kan je vertellen dat ik van haar hield, ik kan je vertellen dat zij van mij hield. We waren erg close. We waren de beste, beste, beste, beste vrienden."

Buzzfeed komt met verhaal over 'vrouwensekte'

En toen kwam Buzzfeed in 2017 ineens met het verhaal dat R. Kelly zes vrouwen gevangen zou houden in een soort 'vrouwensekte'. Hij zou de vrouwen in eerste instantie hebben geholpen met hun carrières, waarna hij langzaam de controle over hun leven overnam.

Het ging naar verluidt zo ver dat de zanger uiteindelijk bepaalde wat de vrouwen aten, hoe ze zich kleedden en wanneer ze mochten douchen en slapen. Ook zouden ze zich lichamelijk beschikbaar moeten stellen als de r&b-artiest daarom vroeg en pakte hij hun telefoons af, waardoor ze het contact met vrienden en familie langzaam verloren.

De zanger ontkent het verhaal, dat werd geschreven door Jim DeRogatis - dezelfde man die in 2000 voor de Chicago Sun-Times al schreef over de seksuele relaties van de zanger met minderjarige meisjes. Alle vrouwen die in het artikel werden genoemd, waren meerderjarig. Eentje ontkende later weer dat ze tegen haar wil werd vastgehouden.

Het verhaal van Buzzfeed leidde weer tot meerdere beschuldigingen aan het adres van de zanger. Zo vertelde een vrouw dat ze seks had met R. Kelly terwijl ze minderjarig was en beweerde een ander dat de zanger haar uithongerde en mishandelde en haar dwong tot seksuele handelingen met andere vrouwen.

Vrouwen beginnen campagne om R. Kelly de mond te snoeren

In een documentaire van BBC Three vertelde Lovell Jones, een voormalige vriend van R. Kelly, dat hij bij feestjes na een optreden altijd vrouwen voor de zanger moest zoeken "die er jong uitzagen". Hij zei dat het "algemeen bekend" was dat R. Kelly op jonge vrouwen viel. Zoals altijd ontkent de zanger alles.

Twee vrouwen begonnen een campagne om R. Kelly "de mond te snoeren": #MuteRKelly. Ze riepen onder meer platenlabel RCA Records, Ticketmaster en andere grote muziekbedrijven op de zanger te boycotten. Het management van de zanger reageerde door te zeggen dat met de campagne een "poging werd gedaan een zwarte man te lynchen die buitengewone bijdragen aan onze cultuur heeft geleverd".

Toch had de actie succes. Spotify kondigde vorig jaar aan dat het zou stoppen met promoten van R. Kelly's muziek, waarna Apple Music en Pandora volgden. The Washington Post kwam met een groot verhaal over de zanger waarin gezegd werd dat vele grootheden uit de muziekwereld al jarenlang weten wat hij in zijn schild voert, maar dat niemand iets doet omdat hij zo succesvol is.

Screeningruimte ontruimd na anoniem telefoontje waarin wordt gedreigd met schietpartij

Begin december 2018 gebeurde er wederom iets opvallends. Een screeningruimte in New York, waarin een documentaire over R. Kelly werd vertoond, werd ontruimd nadat een anoniem telefoontje vanuit Chicago was binnengekomen waarin met een schietpartij werd gedreigd. Een woordvoerder van Lifetime, de zender waar de documentaire zou worden uitgezonden, meldde dat de ruimte uit voorzorg werd geëvacueerd.

In de bewuste documentaire, Surviving R. Kelly, vertelt een aantal vrouwen slachtoffer te zijn geweest van lichamelijk, mentaal en seksueel geweld door de zanger. "Er is een verschil tussen R. Kelly en Robert", zegt een van hen. "De artiest is een leuke, lachende, lieve gast. Maar Robert is de duivel."

De zesdelige documentaire, die onlangs verspreid over drie avonden werd uitgezonden door Lifetime - een betaalde tv-zender in de Verenigde Staten - heeft inmiddels veel stof doen opwaaien. Verschillende collega's van R. Kelly, onder wie Chance the Rapper en John Legend, kwamen aan het woord.

John Legend was een van de weinige sterren die onomwonden zijn mening over R. Kelly verkondigde, terwijl veel beroemdheden medewerking aan de documentaire weigerden. "Aan iedereen die me nu moedig noemt: het voelde helemaal niet als een risico om mee te werken aan de documentaire", schreef hij later op Twitter. "Ik geloof de vrouwen die hun verhaal doen en ik ga een kinderverkrachter niet beschermen. Makkelijk genoeg."

Lady Gaga heeft naar aanleiding van de documentaire laten weten haar samenwerking met R. Kelly op alle streamingdiensten te willen verwijderen. De zangeres maakte in 2013 samen met de zanger het nummer Do What U Want.

De staat Georgia is een strafrechtelijk onderzoek naar R. Kelly gestart naar aanleiding van de documentaire, zo werd dinsdag op een persconferentie in Chicago aangekondigd. De openbaar aanklager heeft al met vermeende slachtoffers en hun families gepraat en zou genoeg materiaal hebben om de zanger te vervolgen. Het lijkt erop dat R. Kelly er deze keer niet met een schikking vanaf komt.