De relatie van politiek verslaggever Frits Wester en zijn vriendin Birgitta is gestrand.

Wester heeft de relatiebreuk bevestigd in gesprek met Albert Verlinde, die dat dinsdag bekendmaakte in de tweede uitzending van 6 Inside.

De 56-jarige verslaggever, die tot 2014 getrouwd was, ontmoette zijn ex in hun woonplaats Voorburg. Na zijn huwelijk had hij relaties met Regina, een korte romance met Annelies en was hij bijna twee jaar vrijgezel.

Halverwege 2018 werd bekend dat hij in stadgenoot Birgitta een nieuwe liefde had gevonden.