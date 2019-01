Lindsay Lohan, over wie in de piekjaren van haar carrière veelvuldig werd geschreven in de roddelbladen, vond het destijds leuk om zichzelf daarin terug te zien. Vooral de eerste keer dat dit haar overkwam, staat haar nog goed bij.

"De eerste keer dat ik mezelf in een roddelblad zag, dacht ik: oh mijn God, ik ben net Britney Spears", vertelt de 32-jarige Lohan in gesprek met Variety. "Want zij stond ook in alle bladen, dus dat voelde heel cool. Maar ik wist toen nog niet wat me te wachten stond."

Nadat ze doorbrak dankzij filmrollen in onder meer The Parent Trap en Mean Girls keerde het succes van Lohan zich tegen haar. Ze belandde in een afkickkliniek, werd verschillende keren aangehouden (onder meer voor cocaïnebezit) en belandde ook in de gevangenis.

"Ik heb enorm veel meegemaakt, het was vreselijk", vertelt de actrice. "Maar ik ben er wel veel sterker uit gekomen."

Actrice maakt terugkeer in realityserie

Na deze woelige periode was Lohan weinig meer in films of op televisie te zien, maar dinsdag maakt ze haar rentree in de realityserie Lindsay Lohan's Beach Club. De serie gaat over het leven van Lohan op het Griekse eiland Mykonos, waar ze een strandtent runt.

In de reeks staat niet het leven van Lohan centraal, legt ze uit. "Het gaat over mij en het bedrijf dat ik run. Het is anders dan andere series, omdat ik op een bepaalde manier het script schrijf. Ik heb niets te verbergen."

Toch zou Lohan ook wel weer willen acteren. "Ik produceer momenteel een film getiteld Frame, waarvan de opnames plaatsvinden in Saoedi-Arabië", vertelt ze. "Ook heb ik de rechten gekocht van het boek The Honeymoon. Het is de bedoeling dat hier een serie of een film van wordt gemaakt."