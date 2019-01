Claudia de Breij is weleens bang om het geluk in haar leven kwijt te raken.

"Ik heb een ontzettende angst voor geluk", vertelt de cabaretière, die getrouwd is met journaliste Jessica van Geel, in Libelle.

"Dan ben ik zo gelukkig met ons, met de kinderen, met de extended family die we met onze exen hebben, dat ik de hele tijd alles aan het afkloppen ben. Zelfs als ik op de bakfiets zit."

Van Geel zegt de angst om geluk kwijt te raken te herkennen. "Maar ik voel geen paniek. Wij zeggen ook nooit dat we altijd bij elkaar zullen blijven. Ik heb wel heel sterk het gevoel dat ik altijd bij Claudia wil blijven, maar dat betekent niet dat het ook zo zal lopen."

"Zo gauw je gaat denken: het is geregeld, moet je echt gaan uitkijken", stelt De Breij. "Dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk in relatietherapie. Natuurlijk is kameraadschap in de liefde belangrijk, maar er is toch ook een erotische component die je in vriendschap niet hebt en in liefde wel."