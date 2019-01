Wendy van Dijk en Erland Galjaard gaan door een moeilijke periode in hun huwelijk. Het bekende stel bevestigt te proberen er samen uit te komen.

​"Het klopt helaas dat ons huwelijk de afgelopen periode wat in zwaar weer is geraakt. Ondanks dat gaan we gelukkig op een goede en positieve manier met elkaar om. Zowel in het belang van ons gezin, maar ook vanwege de liefde en het respect die we nog steeds voor elkaar voelen", aldus het stel in een verklaring aan De Telegraaf. De manager van Van Dijk bevestigt het nieuws aan NU.nl.

Van Dijk en Galjaard trouwden in september 2014 op Ibiza en hebben samen dochter Lizzy. Het stel woont samen in Nigtevecht, maar Galjaard verblijft momenteel regelmatig ook in zijn kantoor annex studio in Amsterdam. "We proberen de komende periode met elkaar tot een oplossing te komen en hopen dat iedereen ons, maar vooral onze kinderen, in de gelegenheid stelt dit in alle rust en privacy te doen."

De presentatrice en de voormalig RTL-omroepbaas willen niet spreken van een scheiding. "Dat is erg voorbarig." De twee proberen er nu met huwelijkstherapie samen uit te komen en de oorzaak van de problemen te vinden, vertelt Galjaard: "Of het RTL is geweest en de drukte rond mijn afscheid. We proberen erachter te komen en ook wat de oplossing kan zijn."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!