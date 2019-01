Het werk van de 32-jarige Maurice Lede, die in het reisprogramma 3 op Reis en Trippers te zien is, leidde meerdere malen tot het stranden van zijn relatie.

"Als ik op reis ben, ga ik daar helemaal in op", vertelt Lede in gesprek met VIVA. "Mensen denken weleens dat een reisprogramma maken vakantie vieren is, maar het is keihard werken. Je bent bezig vanaf het moment dat je opstaat totdat je gaat slapen. Juist omdat ik zo'n enorme drive heb en een focus op mijn doelen en dromen, heb ik al het andere een beetje laten liggen."

De presentator zag hetzelfde gebeuren bij collega's. "Het gaat ten koste van relaties, zowel met vrienden als met vriendinnetjes. Ik heb weleens meegemaakt dat ik in de zomer twee weken vrij was en iemand ontmoette met wie het onwijs leuk was. En dan ging ik weer voor langere tijd weg en was mijn gevoel bij terugkomst ineens heel anders. Dat is natuurlijk vervelend."

Lede staat ondanks zijn onregelmatige werkschema best open voor een vaste relatie. "Ik zit nu in een fase waarin ik een beetje zoekende ben op welke manier dit voor mij zou kunnen werken. Toch zou ik nu niet met mijn vrienden willen ruilen, dan zou ik gek worden. Ik heb heel veel prikkels nodig, er moet voor mij altijd iets gebeuren."