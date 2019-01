Musicalactrice Romy Monteiro en haar vriend Django van Rijn hebben hun verloving verbroken. Het stel is sinds een paar maanden niet meer bij elkaar, maakt Monteiro maandag op haar Instagram-pagina bekend.

"In 2018 hebben Django en ik, met veel liefde voor elkaar, besloten om onze verloving en relatie te beëindigen", aldus de 26-jarige zangeres en dochter van Antje Monteiro op Instagram.

"We gunnen elkaar al het moois, maar gaan ieder ons eigen pad. Alles in goed overleg en uit liefde." In de uitzending van 6 Inside werd gemeld dat het stel sinds oktober uit elkaar is.

Begin maart 2018 werd ze door marinier Van Rijn, met wie ze destijds een jaar samen was, ten huwelijk gevraagd. Het was de bedoeling dat zij in de zomer daarop zouden trouwen, maar de bruiloft werd uitgesteld.

Eind 2018 maakte de zangeres bekend dat zij vanwege gezondheidsproblemen rust neemt in haar carrière. Haar solovoorstelling All at Once is om deze reden uitgesteld.