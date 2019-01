Martijn Fischer en zijn vriendin Ingeborg hebben een zoon gekregen. Het is het eerste kind van Ingeborg. De zanger en acteur heeft uit een eerder huwelijk al twee zoons.

In de uitzending van het SBS-programma 6 Inside is maandag bekendgemaakt dat de jongen op 29 december is geboren. Hij heeft de naam Mischa Ingmar gekregen. Het stel is naar eigen zeggen "ongelofelijk blij".

De 50-jarige Fischer en de 21 jaar jongere Ingeborg hebben sinds begin 2017 een relatie. Eerder liet de acteur al weten dat hij openstaat voor gezinsuitbreiding.

"Om me heen zie ik voorbeelden van oudere vaders die dat heel goed doen. Ik ben energiek en vind kinderen erg leuk", vertelde de acteur, vooral bekend van zijn vertolking van André Hazes in verschillende producties, in gesprek met Vrouw.

"Ik vind het een geweldig avontuur om mijn zoons te zien opgroeien. Het lijkt me leuk om dat nog eens te mogen meemaken."