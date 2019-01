Presentator Jan Versteegh en zijn vrouw Dieuwertje verwachten een tweede kind. Versteegh maakte dit nieuws maandag bekend tijdens de eerste uitzending van het nieuwe programma 6 Inside op SBS6.

De presentator liet in het programma een echo van zijn toekomstige zoon of dochter zien. Hij wilde niet vertellen hoelang Dieuwertje al in verwachting is, maar "de grens van drie maanden is absoluut gepasseerd", aldus Versteegh.

In oktober 2017 kreeg het stel dochter Lulu Keesje. Eerder dat jaar trouwden Versteegh en zijn vrouw.

De presentator maakte in 2018 de overstap van BNNVARA naar SBS. Hij presenteert samen met Albert Verlinde het dagelijkse showbizzprogramma 6 Inside.