Cardi B en Offset zouden toch proberen hun huwelijk te redden. In december zei Cardi B nog dat de twee gingen scheiden.

Bronnen melden nu aan TMZ dat de twee rappers veel contact hebben.

De 27-jarige Offset, die eigenlijk Kiari Cephus heet, zou zijn vrouw trouw en eerlijkheid hebben beloofd. De 26-jarige Cardi B, die eigenlijk Belcalis Almánzar heet, zou haar man ondertussen erg missen.

In december meldden verschillende media al dat de twee samen kerst wilden vieren om hun dochtertje haar eerste kerst gezamenlijk met haar beide ouders te laten beleven. Daarnaast werd het stel in Puerto Rico op een jetski gespot.

Het stel trouwde in september 2017. In december schreef Cardi B op Instagram dat het niet meer werkte met de vader van haar kind. "We zijn goede vrienden, zakenpartners en voelen veel liefde voor elkaar. Maar het werkt al een lange tijd niet meer tussen ons. Dat is niemands schuld, maar we zijn niet meer verliefd."

Cardi B beviel in juli van haar eerste kind. Offset had al twee zoons en een dochter uit eerdere relaties.