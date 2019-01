Chance the Rapper noemt zijn samenwerkingen met R. Kelly "een vergissing". De twee maakten onder meer samen het nummer Somewhere in paradise.

Verder was R. Kelly als gastartiest aanwezig bij een optreden van Chance the Rapper tijdens Lollapalooza in 2014 en was Chance the Rapper te zien in een video van R. Kelly.

Terugkijkend heeft hij spijt van deze samenwerkingen, schrijft Chance the Rapper op Twitter en vertelt hij volgens Rolling Stone in de driedelige docuserie Surviving R. Kelly, waarin met zo'n vijftig mensen wordt gesproken over de van seksueel misbruik en machtsmisbruik verdachte R. Kelly.

"Het maken van een nummer met R. Kelly was een vergissing", aldus Chance the Rapper. "Destijds drong het niet tot me door dat mensen bepaalde gevoelens konden hebben over het feit dat we samen een nummer opnamen. Lange tijd zag ik de situatie alleen vanuit R. Kelly. Misschien omdat we allebei uit Chicago komen, of omdat hij fantastische muziek maakte."

'Aangevallen door het systeem'

Mogelijk had het ook met zijn huidskleur te maken, schrijft Chance the Rapper op Twitter. "De waarheid is dat iedereen die de verhalen over R. Kelly heeft genegeerd, of ooit heeft geloofd dat hij erin werd geluisd of werd aangevallen door het systeem (zoals zo vaak gebeurt bij zwarte mannen), zwarte vrouwen heeft beschadigd. Ik bied alle slachtoffers van R. Kelly mijn excuses aan voor mijn samenwerking met hem en voor mijn lange stilzwijgen."

In de docuserie Surviving R. Kelly vertelt een aantal vrouwen slachtoffer te zijn geweest van fysiek, mentaal en seksueel geweld door Robert Kelly, zoals de zanger voluit heet. "Er is een verschil tussen R. Kelly en Robert", stelt een van hen in de trailer. "De artiest is een leuke, lachende, lieve gast. Maar Robert is de duivel."

R. Kelly heeft geprobeerd de uitzending van de documentaire, waarvan de laatste twee delen zaterdag worden uitgezonden in de Verenigde Staten, tegen te houden. In het verleden werd de 51-jarige artiest vaker beschuldigd van seksueel wangedrag.