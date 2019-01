De Schotse komiek en acteur Billy Connolly (76) heeft zaterdag zijn excuses aangeboden voor een interview met de BBC, waarin hij zei zijn leven te voelen "wegglijden".

Connolly sprak vorig jaar met de Britse omroep voor de documentaire Billy Connolly: Made In Scotland onder meer over zijn leven met de ziekte van Parkinson.

De documentaire werd afgelopen week uitgezonden en trok miljoenen kijkers.

"Mijn leven glijdt langzaam weg. Ik kan het voelen. Ik ben 76 jaar, ik ben bijna aan het einde", zei hij. "Maar het maakt me niet bang. Het is een avontuur en het is best interessant om mezelf te zien afzakken."

Veel fans van de komiek uitten na de uitzending op sociale media hun verbijstering en verdriet over zijn uitspraken.

'Niet dood, niet stervende'

De echtgenote van de komiek, Pamela Stephenson, plaatste zaterdag een video op Twitter waarin Connolly een banjo bespeelt en zegt: "Niet dood, niet stervende, niet aan het wegglijden".

Hij sluit de video af met de woorden: "Het spijt me als ik jullie gedeprimeerd heb. Misschien had ik het beter moeten formuleren."

De komiek, die een Britse riddertitel heeft en in de Amerikaanse staat Florida woont, werd in 2003 gediagnosticeerd met Parkinson.

Connolly is - naast zijn loopbaan als een van de meest succesvolle stand-up comedians ter wereld - onder meer bekend van zijn rol in de film Mrs. Brown (1997), waarmee hij een BAFTA-nominatie in wacht sleepte. Een van zijn meest recente rollen was die van dwergenkoning Daín II in The Hobbit: The Battle of the Five Armies.