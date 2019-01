Adele staat na haar lange wereldtournee voorlopig niet meer op het podium. De zangeres zou het bedrijf hebben gesloten waar haar inkomsten van optredens werden onderbracht.

Via de Kamer van Koophandel zou de zangeres vrijdag een aanvraag hebben ingediend om het bedrijf, Remedy Touring LLP, te sluiten. Dat meldt The Sun.

De zangeres heeft nooit ontkend dat ze het touren lastig vindt. In 2017 gaf ze tijdens een optreden toe: "Touren is niet iets waar ik goed in ben. Applaus laat me kwetsbaar voelen. Ik weet niet of ik ooit nog zal touren. De enige reden dat ik tourde zijn jullie."

Adele Adkins heeft een aardig zakcentje overgehouden aan haar optredens. Haar shows in 2016 en 2017 leverden haar meer dan 142 miljoen Britse pond op. Daarvoor moest ze wel 121 keer optreden voor een publiek van 1,5 miljoen man wereldwijd.

Met het sluiten van haar tour-bedrijf, lijkt het erop dat de Britse muziekster voorgoed afscheid neemt van haar tourneeleven.

Wel zei ze tijdens haar Wembley-concert in 2017: "Ik wil een verrassingselement houden voor iedere keer dat ik terugkom en dat is ontzettend lastig vast te houden. Ik neem een pauze en ga gewoon even een tijdje moeder zijn. Daar kijk ik erg naar uit, maar ik zal altijd muziek blijven schrijven en uitbrengen. En ik hoop dat jullie er altijd zullen zijn."