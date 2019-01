Penélope Cruz zegt liever niet te vaak met haar echtgenoot Javier Bardem in een film te willen spelen. De Spaanse Oscarwinnares is bang dat hun relatie daarvan te veel in de war zou kunnen raken.

"Aan de ene kant is het makkelijker, want je kent die persoon en hij kent jou", vertelt Cruz in een interview met Marie Claire. "De manier van werken is bijna hetzelfde. Maar aan de andere kant is het idee dat zoiets jaarlijks gebeurt best eng. Je weet nooit of je relatie ervan in de war raakt. Mijn instinct zegt van wel. Ik denk dat het beter is om het maar eens in de zoveel tijd te doen, ook al waren het wel goede ervaringen."

Familie is belangrijk voor de 44-jarige actrice, blijkt ook uit de band die ze met haar kinderen heeft. Haar zevenjarige zoon Leo en vijfjarige dochter Luna zijn nog nooit langer dan vier dagen achter elkaar van hun moeder gescheiden geweest. En dat zou slechts twee keer zijn voorgekomen. "We willen de familie graag samen hebben", vertelt Cruz over haar huwelijk met Bardem. "Zijn ervaring als ouder lijkt heel veel op die van mij."

Cruz en Bardem trouwden in 2010. Vorig jaar waren ze nog als twee ex-geliefden te zien in het familiedrama Todos lo Saben. Daarnaast speelden ze beiden in films als Vicky Cristina Barcelona en The Counselor.