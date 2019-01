Sean 'Diddy' Combs zegt na de dood van zijn ex Kim Porter in een diepe depressie te zijn beland. Dankzij de steun van zijn familie ligt de zwaarste periode nu achter hem.

De rapper en muziekproducent laat via een bericht op Instagram weten dat hij zich "de gelukkigste man op aarde" voelt. "Mijn familie heeft me uit een staat van diepe depressie gehaald. Hun kracht en liefde hebben me terug naar het licht gebracht."

Kort na de onverwachte dood van Porter, plaatste Combs al een video op Instagram met het bericht dat hij in een nachtmerrie was beland. "Ik weet niet wat ik zonder je moet", schreef hij. "We waren meer dan vrienden, we waren meer dan soulmates."

Combs en Porter kregen in 1994 een relatie die meerdere keren aan- en uitging. Samen kregen ze drie kinderen, onder wie de tweeling Jessie James en D'Lila in 2006. Een jaar later zette het stel definitief een punt achter hun relatie.

Porter werd op 15 november 2018 op 47-jarige leeftijd dood in haar appartement in Los Angeles gevonden. Ze zou weken last hebben gehad van een longontsteking, maar de exacte doodsoorzaak is vooralsnog onbekend.