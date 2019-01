Demi Lovato heeft vrijdag haar woede uitgesproken over een advertentie die te zien was op haar Instagrampagina, waarin meisjes met overgewicht naar haar mening belachelijk werden gemaakt. Het sociale medium heeft inmiddels zijn excuses aangeboden.

Het ging om een reclame van het spel Game of Sultans, waarin het de bedoeling is om als sultan een imperium opbouwen. In het betreffende screenshot dat Lovato deelde, is een stevig meisje te zien dat wordt betiteld met 'obese' (obees). Daarnaast staat een slank meisje afgebeeld, dat 'pretty' (knap) wordt genoemd.

"Dit is ontzettend schadelijk voor iedereen die makkelijk wordt beïnvloed door de sociale druk die ontstaat vanuit de dieetcultuur", schrijft de 26-jarige Lovato in haar Instagram Story.

De zangeres, die zelf leed aan een eetstoornis, verzoekt het sociale medium om dit soort advertenties uit de tijdlijn van Instagramgebruikers te houden. "Juist omdat we ons steeds bewuster worden van mentale gezondheid, verwacht ik dat jullie beter zouden moeten weten." Ook beschuldigt Lovato naast Instagram de makers van het spel.

Een woordvoerder van Instagram heeft tegenover TMZ gemeld dat de advertentie inmiddels is verwijderd. "Het spijt ons", luidt de reactie van het sociale medium. "Er is per ongeluk toestemming gegeven voor deze advertentie. Er is nogmaals naar gekeken en de advertentie zal in de toekomst niet meer in de tijdlijn van gebruikers belanden."