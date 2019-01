Nieuwslezeres Dieuwke Teertstra is in verwachting. De vaste NPO-stem, die vrijwel dagelijks op 3FM en FunX te horen is, krijgt in juni een kindje.

Dat maakt zij vrijdag bekend in de uitzending van 3FM-dj Sander Hoogendoorn.

Teertstra versprak zich tijdens een gesprek over 'Dry January', het voornemen van veel mensen om in de eerste maand van het jaar geen alcohol te drinken. Ze antwoordde dat ze op dit moment helemaal niet drinkt omdat ze zwanger is.

De NPO-stem zei niet of het een jongen of een meisje wordt.