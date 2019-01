De 33-jarige zangeres Lily Allen en haar vriend Meridian Dan zijn na een relatie van drie jaar uit elkaar gegaan.

"Ik ben vrijgezel, voor het eerst sinds mijn vijftiende", vertelde Allen donderdag in de podcast How To Fail.

"Ik krijg slecht nieuws op slecht nieuws. En aangezien ik hem nog niet heb gebeld om te vragen: 'Hé, kom je knuffelen?', betekent denk ik dat het belangrijk voor mij is", legt de zangeres uit. "Want normaal, als dingen moeilijk worden, heb ik iemand nodig om mijn problemen mee te delen. Dat ik dit in mijn eentje doe, betekent dat ik volwassener word."

De relatie strandde zeven maanden na Allen officieel bekendmaakte te scheiden van haar man Sam Cooper. Met hem heeft ze twee dochters: de zevenjarige Ethel en vijfjarige Marnie. Met Dan kreeg ze geen kinderen.