Zwemster Femke Heemskerk is verloofd met haar vriend Guido Frackers.

Dat heeft de 31-jarige Heemskerk donderdag bekendgemaakt op Instagram.

"Is this real? Of the market", schrijft Heemskerk bij haar foto. De twee zijn ruim twee jaar samen. Wanneer de bruiloft plaatsvindt, is niet bekend.

Heemskerk is als zwemster na een mindere periode weer terug aan de top. Ze bevestigde haar vorm vorige maand bij de WK kortebaan in China met acht medailles; zes keer zilver en twee keer brons.