Ferry Doedens en zijn vriend Nuno zijn na zes jaar uit elkaar. De 28-jarige acteur zegt nu een relatie te hebben met Raphael.

"Het is heel pril, maar Raphael en ik zijn enorm verliefd op elkaar", vertelt Doedens donderdag aan RTL Boulevard.

Over zijn eerdere relatie met Nuno zegt Doedens dat de twee allebei hebben besloten om een eigen weg in te slaan. Doedens heeft dat niet eerder bekendgemaakt. "We gaan uit elkaar als goede vrienden en kijken terug op een mooie periode."

Doedens leerde Nuno kennen toen ze samen in de musical Wicked stonden. "Hij speelde de aap en ik de prins", vertelde de acteur jaren geleden. Hoewel hij tijdens de relatie met een cocaïneverslaving kampte, kreeg Nuno daar volgens de Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur niets van mee.

"Ik wist het zo goed te verbergen en durfde niet eerlijk te zijn. Ik durfde het niet te vertellen uit schaamte", verklaarde hij in september 2015 in Van der Vorst Ziet Sterren. Aan het eind van dat jaar, nadat de acteur in Thailand was afgekickt, besloten de mannen te gaan samenwonen.

Hoelang Doedens en Raphael nu samen zijn, is niet bekend.