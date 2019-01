Frans Bauer weer op reis van belastinggeld, Albert Verlinde gaat de strijd aan met RTL Boulevard en Gert Verhulst heeft spijt van zijn relatie met Josje Huisman. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Op reis voor je werk klinkt luxe; slapen in de duurste hotels, op kosten van de baas aanschuiven bij chique diners en de hele wereld zien terwijl je er zelf niets voor kwijt bent. De realiteit is vaak anders; je wordt in het goedkoopste hotel ergens ver buiten de binnenstad neergezet, hebt amper tijd om te eten en behalve dat ene zakencentrum heb je eigenlijk niets gezien van het land waar je nu weer geweest bent.

Dat is natuurlijk niet voor iedereen het geval. Voor sommige mensen is een zakenreisje echt wat je ervan ziet op Instagram. Influencers gaan niet voor niets mee op reis met een organisatie, en bekende Nederlanders doen niet voor niets mee aan een reisprogramma. Het moet ook een beetje leuk blijven.

Reizende BN'ers krijgen regelmatig de vraag waarom het nou per se allemaal moet, "van onze belastingcenten". Lauren Verster die naar Ibiza ging was volgens velen een schande, dat gold ook voor Eva Jinek die een bezoek bracht aan de Verenigde Staten, en wat moeten we nu wel weer niet denken van Frans en Mariska Bauer die naar China mochten?

Lauren vertelde ons in 2016 al dat schijn bedriegt, want ook zij moet aan de slag als ze in het buitenland zit. "We hebben daar gewoon keihard gewerkt om zeven afleveringen te maken. Ik heb níet op het strand gelegen. Wel gewandeld en soms 's avonds na het werk een wijntje gedronken met de crew."

Ook Eva moest zich keihard bewijzen toen ze naar Amerika ging; Story schreef een uitgebreid verhaal over hoe ze wederom van onze belastingcenten op reis mocht. "Pikant detail is daarbij dat Eva tijdens de betreffende tv-opnames in Amerika een relatie kreeg met tv-producer Dexter van der Voorn, wat het ook nog eens een liefdesvakantie maakte. Het enige voordeel daarvan zou zijn dat het de belastingbetaler in elk geval één hotelkamer scheelt."

Niet zo gek dus dat de presentatrice woensdag zelf de vraag toch maar even aan Frans stelde: begrijpt hij dat er kritiek is op al die rondreizende BN'ers? "Wij proberen ook voor de kijkers die ons leuk vinden iets moois te maken. Dat is ook de reden dat we in bijna elf dagen half China doorkruisen van 's ochtends vijf tot 's avonds één."

"Ik hoop wel dat de criticasters kijken naar ons programma en dan denken: goh, misschien moeten we niet iets eerst veroordelen en even kijken wat Fransje en Maris hebben gedaan in China."

Guess who's back?

Zoenende BN'ers in parkeergarages, affaires in cafés en drugsgebruik van onze favoriete sterren; Albert Verlinde wist het in zijn tijd bij RTL Boulevard allemaal bloot te leggen. Bekende Nederlanders werden beste vrienden met de entertainmentkenner, maar zagen hem vaak ook als hun grootste vijand. Albert leek alles te weten, en dus slaakte de entertainmentwereld een zucht van opluchting toen hij aankondigde te stoppen als professioneel roddelaar.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dus begon het bij Albert weer te kriebelen. Maandag is het zover en keert Albert als entertainmentkenner terug op de Nederlandse televisie. Hij belooft ons hete nieuwtjes, pittige uitspraken en dat hij bekende Nederlanders flink aan de tand gaat voelen. Want dat missen we nu op de Nederlandse televisie, vindt Albert.

"Mensen die de hele avond alles mooi vinden van elkaar, zijn niet leuk om naar te kijken", aldus de showbizzkenner over het huidige RTL Boulevard in een interview dat deze week in zowel AD als Het Parool stond.

Natuurlijk: Albert heeft in zijn tijd bij het programma echt weleens zijn eigen musicals aanbevolen, maar hij heeft nooit de waarheid verdraaid om de kaartverkoop beter te laten verlopen, verzekert hij. "Toen Soof de Musical, waarin RTL investeerde, heel slechte recensies kreeg, bracht Boulevard een item over 'jubelrecensies'. Nou, zo diep ben ik nooit gezonken."

Albert maakt nu al grapjes met presentator Jan Versteegh: in 6 Inside gaan we dus echt geen blije verhalen over de vele producties van Stage Entertainment zien, en ook niet "vier mensen op een rijtje die netjes hun onderwerp bespreken". "Ze mogen wel weer even wakker worden in Hilversum."

Foutje, bedankt

We maken allemaal weleens een foutje. Of het nu het verkeerde antwoord geven tijdens een examen of iemand bij de verkeerde naam noemen is: die dingen gebeuren. En van fouten kun je leren, daarna maak je ze nooit meer.

Sommige mensen zijn heel hardleers en moeten fouten meerdere keren maken om er echt iets van te leren. Zo ook Gert Verhulst die zijn vriendin niet één keer bedroog, maar ervoor koos haar meerdere keren te bedriegen en te verlaten voor een andere vrouw.

"De grootste fout van mijn leven", aldus Gert over zijn buitenechtelijke affaire met de voormalige K3-zangeres Josje Huisman. Keer op keer besloot hij met Josje door te gaan, om toch weer terug te keren bij zijn Ellen. Meerdere klappen voor de relatie, maar nooit een die fataal werd.

"Het vertrouwen tussen ons is nooit geschonden", aldus Ellen deze week in gesprek met Humo. Ja, er was even wat tijd nodig om de relatie weer op volle sterkte voort te zetten, maar inmiddels zijn ze eruit. En Ellen blijft begripvol. "Je kunt je gevoelens niet tegenhouden. Gert was daar eerlijk en open over en ik hem gezegd: volg je gevoel."

Ellen hoeft nu in ieder geval niet meer bang te zijn voor Josje: de K3-zangeres beviel onlangs van haar eerste kind en heeft voorlopig wel iets anders aan haar hoofd. En Gert heeft nu echt geleerd van zijn fouten.