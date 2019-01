Famke Louise, die in 2018 meerdere hits scoorde, zegt geestelijk veel druk te hebben ervaren door het voor haar drukke jaar. De zangeres vertelt in een interview dat ze tegen overspannenheid aan zat.

"Ik weet 100 procent zeker dat ik op het randje zat van overspannen zijn", vertelt de twintigjarige artiest in gesprek met MTV. Dat uitte zich bij de zangeres in "gewoon nergens meer zin in hebben". "Ik kwam eruit door schijt te hebben en gewoon niks te doen."

De grote werkdruk werd volgens de zangeres vooral veroorzaakt door haar management (rapper Bizzey en presentator JayJay Boske). "Ik gooide er met mijn pet naar. Elke dag werd ik gebeld: Famke je doet dit, je doet dit niet." Daarom besloot ze met haar managers te breken.

"Ik heb Bizzey gebeld en gezegd dat ik niet meer wil. Ik zat in de auto en heb gebeld en ik was er nu klaar mee." Ze stapte toen over naar SPEC, het management van Ali B en zijn partner Breghje Kommers.

Het moment dat de YouTuber en artiest het contact met haar management verbreekt, is ook te zien in de documentaireserie die over Famke Louise is gemaakt. "Ik was op dat moment bezig met filmen en dacht: dat is op zich cool om er ook in te doen."