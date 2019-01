Olivia Newton-John, over wie in de Amerikaanse media het gerucht ging dat zij op sterven zou liggen, heeft in een video op deze verhalen gereageerd. Ze noemde de artikelen van de afgelopen week "ontzettend overdreven".

"Ik wil alleen even zeggen dat de geruchten over mijn gezondheid ontzettend overdreven zijn", aldus de Grease-actrice op Instagram. Afgelopen jaar werd voor de derde keer borstkanker bij haar geconstateerd.

"Het gaat heel goed met me en ik wens jullie allen het gelukkigste en gezondste 2019 toe dat mogelijk is." Ook bedankt Newton-John haar fans voor de steun die zij heeft gekregen.

De Amerikaanse entertainmentsite Radar Online beweerde eerder deze week dat de zeventigjarige actrice op sterven zou liggen. Familieleden van Newton-John ontkenden de geruchten.

Actrice kreeg drie keer diagnose borstkanker

In 1992 kreeg Newton-John de diagnose borstkanker. In 2013 kreeg ze daar opnieuw mee te maken, maar deze keer waren er uitzaaiingen in haar schouder terechtgekomen. De tumor zou zich dit keer aan de onderkant van haar wervelkolom bevinden.

Newton-John beleefde in 1978 haar wereldwijde doorbraak in de film Grease, waarin ze zij aan zij met John Travolta te zien was. Daarnaast bouwde ze een carrière als muzikant op.