Eugene van Dun, die vijf jaar een relatie had met Connie Witteman en met haar verloofd was, hoopt op een hereniging.

"Zij is nog steeds mijn droomvrouw. Maar ze heeft grote problemen. Het is de laatste tijd allemaal te veel geweest", aldus Van Dun, die in De Telegraaf zegt dat de inbraak in hun woning in de zomer van 2018 flinke impact heeft gehad.

"Het is alsof het besef wat er allemaal weg is, al die juwelen van Hans met al hun herinneringen, nu pas is doorgedrongen. Het lijkt wel of dat gebeurde, net toen we in Londen waren. Daar loop je dan door die winkelstraten met al die exclusieve juwelierszaken. Op elke hoek van de straat werd ze eraan herinnerd. Con wilde op zeker moment liever helemaal de straat niet meer op. Het is allemaal erg emotioneel voor haar."

In de zomer van 2018 werd er voor duizenden euro's uit de woning van Witteman en Van Dun gestolen. De gestolen juwelen bleken niet verzekerd te zijn en de gearresteerde vermeende daders willen niet delen waar de spullen zijn. Het stel kondigde eind december aan uit elkaar te zijn.