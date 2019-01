Presley Gerber, de zoon van Cindy Crawford, is vlak voor de jaarwisseling aangehouden in Los Angeles. Hij reed in zijn auto, terwijl hij te veel alcohol had gedronken.

De Amerikaanse website TMZ ontdekte dit verhaal over de negentienjarige Gerber woensdag. Het model is bovendien twee jaar te jong om te mogen drinken. Dat mag in de Verenigde Staten vanaf je 21e.

Gerber werd staande gehouden, omdat hij te snel reed. Tijdens het gesprek met de agenten dat daarop volgde, roken de agenten alcohol. Uit de blaastest bleek dat Gerber te veel had gedronken.

De advocaat van de man benadrukt in gesprek metTMZ dat de jongen nooit eerder met de politie in aanraking is gekomen.