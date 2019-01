Astronaut André Kuipers heeft tijdens zijn verblijf in de ruimte het Amerikaanse noodnummer 911 gebeld. Niet omdat hij de politie of een ambulance nodig had, maar per ongeluk, zo vertelt de ruimtevaarder in het radioprogramma Met het oog op morgen. Kuipers maakte een tikfout.

Telefoneren vanuit de ruimte is zo'n 70 procent van de tijd mogelijk en gaat via een satelliet. "Als je in de ruimte bent, is het net alsof je via Houston telefoneert'', legt de astronaut uit.

''Je toetst eerst de 9 om naar buiten te bellen, en dan 011 voor de internationale lijn. Maar je bent aan het zweven en je moet het intoetsen op een scherm. Dus ik maakte een fout, het lukte niet. De volgende dag kreeg ik een e-mailbericht naar boven: heb jij 911 gebeld? Ik had de 0 gemist.''

Medewerkers van de meldkamer in Houston raakten in paniek door het belletje. Maar in de kamer in het Johnson Space Center in Houston, waar de lijn vanuit de ruimte binnenkwam en het belletje dus vandaan leek te komen, was uiteraard niks te zien. ''Ik was wel teleurgesteld dat ze niet naar boven kwamen'', besluit Kuipers lachend.

De inmiddels zestigjarige Kuipers vertrok in 2004 en 2011 voor meerdere maanden naar de ruimte.