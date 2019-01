Andy van der Meijde denkt dat hij een veel betere voetballer was geworden als hij in die tijd al met zijn huidige vrouw Melisa getrouwd was. De oud-voetballer denkt dat hij de beste speler van Everton had kunnen zijn, de Premier League-club waar hij tussen 2005 en 2009 onder contract stond.

"Om vervolgens twee jaar later de stap te maken naar de top vijf van Engeland. Zeker weten. Tegen West Ham United werd ik ooit verkozen tot man of the match, samen met Carlos Tévez, die Argentijn. Dat word je niet zomaar, hè", aldus de 39-jarige Van der Meijde in gesprek met Nieuwe Revu.

"En wat te denken van mijn goal voor de Champions League tegen Arsenal, met Internazionale. Dat is nu ruim vijftien jaar geleden, maar over die prachtige volley hebben de supporters het nog altijd."

Bij zijn toenmalige echtgenote kon hij de rust maar niet vinden, bij Melisa is dat anders. "Dat komt doordat zij puur is en vrolijk. En hebben we wel een keer ruzie, ach, dan is dat na vijf minuten alweer over. Een heel verschil met mijn ex. Daar duurde een ruzie geen vijf minuten, maar wel vijf weken."

Andy van der Meijde in zijn periode bij Ajax, waar hij van 1997 tot 2003 speelde

Van der Meijde heeft geen spijt van schandalen

"Bovendien zal Melisa mij nooit een blauw oog slaan omdat ik vijf minuten te laat thuiskom. Dat deed mijn ex wel. Als ze tenminste niet al mijn kleren uit het raam had geflikkerd en ik in een hotel moest slapen", zegt Van der Meijde, die zijn drank- en drugsgebruik ook wijt aan een slechte thuissituatie.

Spijt van alle schandalen heeft de oud-speler van Ajax, FC Twente, Internazionale, Everton en PSV niet. "Het is nu eenmaal zo gelopen. Ik heb hooguit spijt dat ik nooit echt van die periode heb genoten."

"Dat vind ik wel jammer. Ik bedoel: laatst was ik voor de Champions League bij PSV voor de duels met Inter en FC Barcelona. Dan zie je al die grote spelers lopen en denk je wel: shit, zo'n speler was ik dus ook", aldus Van der Meijde, die in zijn loopbaan zeventien interlands voor Oranje speelde.