Rapper Ye West heeft op Twitter aangekondigd voortaan tijdens elk concert zijn Make America Great Again-pet te dragen. De pet betuigt steun aan de Amerikaanse president Donald Trump.

"Van nu af aan treed ik alleen nog op met mijn petje op", aldus West, die zich niet langer Kanye laat noemen, op het sociale medium. "Een van de mijn favoriete dingen aan het Make America Great Again-petje dat ik graag draag, is dat mensen mij niet kunnen zeggen wat ik moet doen omdat ik zwart ben."

De rapper liet op het sociale medium ook weten dat hij nog steeds achter Trump staat. "Trump all day", schreef West.

Trump en West ontmoetten elkaar in december 2016 in New York, nadat de zakenman net verkozen was tot Amerika's nieuwe president.

Afgelopen jaar was West te gast in het Witte Huis, waar hij onder toeziend oog van de media met Trump sprak over de hervorming van gevangenissen.