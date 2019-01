Ricky Martin en zijn echtgenoot Jwan Yosef hebben een dochter gekregen. Het meisje heet Lucia, laat de zanger dinsdag weten.

"We zijn heel blij jullie te kunnen vertellen dat wij ouders geworden zijn van een prachtige en gezonde dochter: Lucia Martin-Yosef. Dit is een bijzondere tijd en we zijn benieuwd wat we allemaal gaan meemaken met deze prachtige baby. Haar broers, ik en Jwan zijn allemaal verliefd op Lucia", schrijft hij op Instagram.

Martin en de in Syrië geboren kunstenaar Yosef kennen elkaar sinds 2016. Vorig jaar bevestigde de zanger en acteur dat ze in stilte getrouwd zijn. Ricky is sinds 2008 al vader van twee zoons, de tweeling Matteo en Valentino, die hij via een draagmoeder kreeg.