Kevin Spacey, die door verschillende personen wordt beschuldigd van seksueel misbruik, moet van de rechter in januari gewoon aanwezig zijn bij zijn rechtszaak.

Dat meldt de Boston Globe. De 59-jarige acteur liet eerder op maandag nog weten dat hij verstek wilde laten gaan. TMZ meldde eerder dat Spaceys advocaten een verzoek hadden ingediend.

Zijn aanwezigheid zou "de negatieve publiciteit versterken die reeds is gegenereerd in verband met de zaak", zei de acteur over zijn verzoek. Zijn advocaat zei verder dat Spaceys aanwezigheid de negatieve media-aandacht zou kunnen versterken en het oordeel van de jury negatief zou kunnen beïnvloeden.

Uit de documenten valt ook op te maken dat Spacey tijdens zijn zaak zijn onschuld wil bewijzen.

Spacey zou achttienjarige jongen onzedelijk hebben betast

Spacey zou in 2016 een achttienjarige jongen onzedelijk hebben betast in een bar in Nantucket, Massachusetts.

In hetzelfde jaar zou de acteur ook de tienerzoon van een voormalige nieuwspresentatrice hebben lastiggevallen. De jongen vond het vervelend dat Spacey hem aanraakte, maar zegt er geen blijvende schade aan te hebben overgehouden. Hij meldde het incident bij de politie om zo te voorkomen dat anderen hetzelfde zou overkomen.

Spacey kwam in oktober 2017 onder vuur te liggen na verschillende beschuldigingen van seksueel misbruik. Ook gedroeg hij zich naar verluidt ongepast richting crewleden op de set van de populaire serie House of Cards. Er lopen nog meerdere onderzoeken.