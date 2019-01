Hoe luiden bekende Nederlanders het oude jaar uit en het nieuwe jaar in? NU.nl zet de plannen van de sterren op een rij.

Yolanthe Sneijder-Cabau heeft een nieuwjaarsboodschap voor haar volgers: "Dat het maar een sprankelend nieuw jaar moge worden."

Eva Jinek doet het tijdens de jaarwisseling altijd rustig aan, omdat ze op Nieuwjaarsdag moet werken. "Maar des te meer tijd heb ik om mijn zonden te overdenken en vooral mijn lijst goede voornemens uit te bouwen", vertelt de presentatrice op Instagram.

Een van die voornemens is vaker op tijd komen. "Het komt een beetje omdat ik ooit een roman heb gelezen, The girl's guide to hunting and fishing", aldus Jinek. "Daarin krijgt de hoofdpersoon, een jonge vrouw, een verhouding met een oudere man. Zij komt steeds te laat, en hij zegt dan tegen haar: 'Als je te laat komt, geef je mensen het gevoel dat ze niet belangrijk zijn.' En ik las dat en ik dacht: dat gaat ook over mij. Dit is inmiddels al jaren geleden en ik heb er nog niet echt iets mee gedaan, maar in 2019 ga ik er wat mee doen."

Gerard Joling viert, zoals hij wel vaker doet, vakantie op Curaçao, waar het vijf uur later 2019 wordt dan in Nederland. De zanger is echter al goed in de stemming en deelt een video waarin hij een gek dansje doet bij het zwembad. "We gaan dansend 2019 in. Het is toch om te gieren", schrijft Joling.

Roxeanne Hazes kijkt op Instagram terug op een "intens en mooi" jaar. Zo stond ze met haar band op Eurosonic Noorderslag, beviel ze van haar zoon Fender, kreeg ze haar eerste Edison en deed ze twee tournees. "Genoeg ups en helaas ook een hoop downs, maar wat was dit jaar intens en mooi." Ze belooft in 2019 met nieuwe muziek te komen.

Het nieuwjaarsfeest van Ryanne van Dorst ziet er minder vrolijk uit. De zangeres en presentatrice is ziek, meldt ze op sociale media. "Fak dis. Vier vanavond maar zonder mij. Zie jullie in 2019. Vertel ik dan wel weer wat leuks."

Lieke van Lexmond bereidt zich vanaf Mauritius, waar ze met haar gezin is, voor op een 'nieuwjaarsduik', zo schrijft ze bij een foto waarop ze over het strand loopt.

Ook Jan Smit vertoeft met zijn gezin in het buitenland. Bovendien viert de zanger maandag zijn 33e verjaardag. "Vanaf hier wil ik iedereen een fantastisch 2019 wensen", schrijft Smit vanuit Abu Dhabi.

Sylvie Meis bevindt zich eveneens in het buitenland. Ze is met haar nieuwe liefde Bart Willemsen in Miami, zo is te zien op Instagram. Meis bevestigde eerder deze maand een relatie met de filmproducent te hebben.

Ook Douwe Bob viert de jaarwisseling met zijn vermeende nieuwe geliefde. De zanger is in de Indiase deelstaat Goa, waar hij een video opnam voor zijn volgers. "Lieve mensen, ik wil jullie allemaal een gelukkig Nieuwjaar wensen. Ik hoop dat jullie een heel mooi 2018 hebben gehad, ik in ieder geval wel. Ik zit in Goa op het strand en het is hier heerlijk. Kusjes, ik hou van jullie."

Arie Boomsma vertelt zijn volgers niet wat zijn plannen zijn voor Oudejaarsavond, maar geeft ze wel een aantal tips mee om doelen vol te houden in 2019: maak je doel specifiek, concentreer je op het positieve en hou het klein. "En gaat het dan toch nog een keertje mis? Gewoon direct opnieuw beginnen", aldus Boomsma. "Geef de teleurstelling niet de ruimte om je ritme te bepalen."