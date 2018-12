Connie Witteman (67) en haar vriend Eugene van Dun (48) hebben besloten uit elkaar te gaan. Het stel was vijf jaar samen.

"Met een zwaar hart hebben wij helaas, maar in goed overleg, besloten onze relatie te beëindigen", laten ze weten aan De Telegraaf.

"Er is aan beide kanten geen ander in het spel. Wij hebben in de vijf jaar die we samen hebben doorgebracht een fantastische tijd mogen beleven."

Het voormalig koppel zegt in 2019 "ieder op eigen twee benen verder te gaan" en verzoekt dat hun privacy gerespecteerd wordt. Wat de reden is van hun breuk, wordt niet verteld.

Aan RTL Boulevard vertelt Van Dun dat de breuk is geïnitieerd door Witteman. "Ik heb hier niet voor gekozen. Laat dat duidelijk zijn. Er kan een persbericht de wereld in gestuurd worden, maar ik heb hier niet voor gekozen."

Huwelijk werd steeds uitgesteld

De zakenvrouw en aannemer kondigden een jaar geleden aan "binnen drie maanden" te willen trouwen, maar het huwelijk werd steeds uitgesteld.

Van Dun vroeg Witteman in 2014 al ten huwelijk, maar was toen nog getrouwd met zijn ex. Voor Witteman zou het haar vierde huwelijk zijn, meest recent scheidde ze in 2009 van wijlen Hans Breukhoven. Het stel was 21 jaar getrouwd.