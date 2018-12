Robert Minderhoud, beter bekend als 'Jokertje' uit de realityreeks Oh Oh Cherso, wordt vader. De voormalige realityster maakte zaterdag bekend een kindje te verwachten.

"Bun in the oven", schrijft Minderhoud (29) in een bericht op Facebook. Het wordt het eerste kindje voor 'Jokertje' en zijn echtgenote Shana, met wie hij in 2013 trouwde.

Minderhoud deed in 2010 en 2011 mee aan Oh Oh Cherso, waarin een aantal Haagse jongeren werd gevolgd tijdens een feestvakantie in Chersonissos op het Griekse eiland Kreta. Ook Bibi Breijman en Samantha 'Barbie' de Jong behoorden tot de cast van de realityshow.

In 2013 werd Jokertjes Jawoord uitgezonden, een programma waarin de voorbereidingen voor Minderhouds vrijgezellenfeest te zien waren. Sindsdien is hij niet meer op televisie te zien.