Bij Willem van Hanegem (74) werd afgelopen jaar prostaatkanker geconstateerd, waardoor hij 45 behandelingen moest ondergaan. Naar eigen zeggen zag hij daar nooit tegenop.

"Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan denk ik vooral: zo, dat heb ik gehad.", vertelt Van Hanegem zaterdag. "Misschien klinkt het raar, maar het is me honderd procent meegevallen."

"Tegen de behandelingen heb ik nooit opgezien", gaat de ex-voetballer verder. "Ik weet nog dat ik zelfs een beetje vrolijk naar mijn eerste sessie ging. En waarom niet? De dokter had gezegd dat het goed ging komen, dus dat was duidelijk. Dan ga ik het niet ingewikkelder maken."

Volgens Van Hanegem moest hij door alle leuke gesprekken die hij had, oppassen dat hij zijn behandelingen niet ging missen. "Dat de mensen gingen denken dat ik 25 behandelingen nodig had, maar er voor de gezelligheid 20 extra had gepakt."

Ziekte ontdekt tijdens jaarlijkse medische controle

In maart werd Van Hanegem genezen verklaard van prostaatkanker. De ziekte werd in november bij een jaarlijkse medische controle vastgesteld. Hij kampte met afwijkende bloedwaarden die mogelijk konden duiden op prostaatkanker. Na nader onderzoek bleek dat ook het geval.

Van Hanegem trad pas halverwege januari naar buiten met het nieuws, omdat hij het geen zaak voor de buitenwereld vond.

Doordat mensen hem in het ziekenhuis herkenden en journalisten hem belden, deed hij uiteindelijk toch zijn verhaal in de studio van Ziggo Sport, waarvoor hij als analist werkzaam is.

Van Hanegem kwam 52 keer uit voor Nederlands elftal

Van Hanegem maakte in de jaren zestig, zeventig en tachtig als speler vooral furore in het shirt van Feyenoord. Hij werd met de Rotterdammers driemaal landskampioen en won tevens de Europa Cup I en II en de Wereldbeker.

Van Hanegem kwam in totaal 52 keer uit voor het Nederlands elftal, waarmee hij de finale haalde van het WK van 1974 in West-Duitsland.