Negen maanden na het stranden van het huwelijk tussen Usher en zijn vrouw Grace Miguel, heeft de zanger officieel een scheiding aangevraagd.

Vrijdag leverde hij de scheidingspapieren in bij een rechtbank in de Amerikaanse staat Georgia, melden diverse entertainmentmedia.

Usher en Miguel maakten hun breuk in maart bekend. "Na lang overwegen, hebben we gezamenlijk besloten uit elkaar te gaan", lieten de twee destijds weten. "We blijven innig verbonden, liefhebbende vrienden die elkaar blijven steunen in de volgende fases van onze levens." Een woordvoerder van de Without You-zanger had vrijdag geen commentaar.

Usher en Miguel, die tevens zijn manager is, waren bijna tien jaar bij elkaar en trouwden in 2015. Het ging naar verluidt bergafwaarts met hun relatie nadat verschillende vrouwen en een man de zanger ervan hadden beschuldigd hen te hebben besmet met herpes.

Usher weerspreekt beschuldigingen over onveilige seks

Hun advocaat zegt dat ze alle drie op een bepaald moment na 2012 onveilig seksueel contact hebben gehad met Usher. De zanger weerspreekt deze beschuldigingen en de rechtszaken zijn niet voorgekomen.

Usher was tussen 2007 en 2009 getrouwd met Tameka Foster, met wie hij twee kinderen kreeg. De veertigjarige Usher en de negen jaar oudere Grace hebben geen kinderen samen.